LGS tercihleri açıklandı mı? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları sorgulama ekranı

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulandı. 8. Sınıfların katılım sağladığı LGS sınavı ardndan sonuçları açıklandı ve lise tercihleri alındı. Şu sıralar LGS tercih sonuçları heyecanı sınava katılan tüm öğrencilerde yaşanmaya devam ediyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. LGS tercih sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuzda LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Bakanlık tercih sonuçlarının açıklanacağı saati duyurduğunda haberimizde paylaşacağız.

10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı