26.07.2020 - 16:58 |
LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor 2020? LGS tercihleri ne zaman bitecek?
LGS tercih süreci 20 Temmuz tarihinde başladı ve https://eokul.meb.gov.tr adresinden devam ediyor. 2020 LGS tercihlerinin bitmesine kısa bir süre kala tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte 2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonra ise tercih süreci başladı. 20 Temmuz tarihinde başlayan tercih süreci 29 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak. Peki LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor 2020?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihleri 29 Temmuz 2020 tarihi saat 17.00'a kadar yapılabilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.