LGS ve YKS ertelendi mi, sınavlar ne zaman yapılacak? Son dakika: 2020 LGS ve YKS tarihleri açıkladı mı?

Corona vürüsü dünyaya korku salarken Türkiye bir dizi önlem alıyor. Bunlardan bazıları okulların tatil olması, üniversitelerin tatil edilmesi ve AÖL sınavının iptali... Şimdi yakın zamanda sınava girecek adayların akıllarında sınav ertelemeleri var. Özellikle de YKS'nin ertelenip ertelenmediği merak ediliyor.



2020 LGS VE YKS ERTELENDİ Mİ?



ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak gün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre sınav tarihlerinin ertelenebileceğini duyurdu...



2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN? *



2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir * Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran * Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.



YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?



YKS başvuru tarihleri: 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.



YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2020 YKS sınav sonuçları, 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. KPSS NE ZAMAN? KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak. KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak. DGS 2020 NE ZAMAN? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.



DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.



2020 ALES SINAV TARİHLERİ



2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak!