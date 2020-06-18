LGS ve YKS ne zaman, hangi gün? LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi saatlerde?

LGS ve YKS sınav günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Sınav günlerine yaklaşırken Bakan Koca, merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

LGS VE YKS SINAV GÜNLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı gerçekleştirdi:

"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

LGS NE ZAMAN?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.