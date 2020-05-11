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11.05.2020 - 09:11 | | DHA

Liberya ve Fildişi Sahili dönüşü 98 kişi karantinaya alındı!

Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 240 kişiden 98'i, conona virüs tedbirleri kapsamında Çanakkale’de 14 gün karantinaya alındı.

Liberya ve Fildişi Sahili dönüşü 98 kişi karantinaya alındı!

Liberya ile Fildişi Sahili'nde yaşayan ve corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 240 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul'a getirildi. 142 kişi Düzce’ye gönderilirken, 98 kişi de 4 otobüs ile Çanakkale’ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Yurdu önünde otobüs bagajından indirilen valizler, ilaçlama makinesi ile dezenfekte edildi. Otobüslerden indirilerek, yurda alınanlara ise girişte herhangi bir şikayetleri olup olmadığı soruldu ve ateşleri ölçüldü.

Otobüslerden tahliye ve yurda girişler sırasında görevli personelin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü. Yurtta 14 gün süreyle karantinada kalacakları tek kişilik odalara yerleştirilen 98 kişinin tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

 

 

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