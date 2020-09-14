Libyalılardan Türkiye’ye çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki kuruluşların Libya’ın kalkınması için hayata geçirdiği BINA Programı Direktörü Mustafa El Sagezli, “Libya’nın alt yapı elektrik, su ve diğer bütün altyapı hizmetlerine ihtiyacı var. Türk halkı yanımızda olmalı. Çeşitli şirketlerle inşaattan altyapı hizmetlerinde beraber Libya’nın kalkınmasında yer almasını bekliyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Gazi Üniversitesi ve TARİHDAŞ Milletler ve Topluluklar Derneği’nin organizasyonu ile “Libya-Türkiye İlişkileri Işığında Libya Köroğlu Türkleri Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma ilişkin düzenlenen basın toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulan “İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi” ve İslam Kalınma Bankası’nın desteği ile Libya’nın kalkınmasında rol alması için oluşturulan “BINA Programı”nın direktörü Mustafa El Sagezli değerlendirmelerde bulundu.

Osmanlı döneminde de Libya’da etkin “Sakızlı” ailesine mensup, dedesi eski Libya Başbakanı olan El-Sagezli, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sınırlarına sıkıştırılmak istendiğini belirterek, “Libyalılarla Türkiye olarak birlikte ve beraberiz. Fransa, desteği ile Hafter’e karşı mücadele verirken Türkiye’nin yardımı ile barışın yanında durabildik. Libya halkının yüzde 70’i uyum hükümetinin yanında. Türk milletinden isteğimiz, alt yapı, elektrik, su diğer bütün altyapı hizmetlerinde Libya’nın yardıma ihtiyacı var, Türk halkı yanımızda olmalı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümetine ve Türk halkına çağrı yaptığını belirten El - Sagezli, “Başta Köroğlu Türk halkı olmak üzere diğer Milletler de Türkiye’den büyük yardım beklemekte. Libya’nın kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye destek verebilir” diye konuştu.

Türkiye’ye aşıklar burada bilinmiyor

Libya Köroğlu Türkleri Çalışmaları yapan Araştırmacı Ömer Kayır da konuşmasında, “Cumhurbaşkanı, ocak ayında ‘1 milyon aşkın Köroğlu kardeşimiz var. Hafter’in etnik temizliğine izin vermeyeceğiz’ dedi. Bu resmen Türkiye Cumhuriyeti Köroğlu Türklerini tanıdı. 1.3 milyon Köroğlu Türkü var. Merkezleri Misrata şehridir. Türk halkı henüz tam tanımıyor, bilgiler eksik. Libya’ya sadece inşaat, petrol ve gaz diye bakarsak çok büyük zarara gireriz. Asıl unsur insan unsurudur, sosyolojik destek olmadan milli çıkarları korumak söz konusu olamaz. Türkiye’ye aşıklar ama bu sevgi burada bilinmiyor” dedi. Köroğlu Türkleri’nin Türkiye’de olumsuz algılanmasının yanlış olduğunu söyleyen Kayır, “Eğer biz onları kırarsak, hassasiyetlerine dikkat etmezsek daha isimlerini dahi kullanmazsak aşırı İslamcı gibi suçlarsak yanlış olur. IŞİD’i yok edenler, Sirte’yi basıp kuşatıp IŞİD’ten kurtaranlar bu insanlardır. Toplum olarak karşılık vermeliyiz” diye konuştu.

TARİHDAŞ Derneği Köroğlu Türkleri Çalışmaları Koordinatörü Ahmet Baba da, “Köroğlu Türkleri Libya’nın çimentosudur ayrılıkçı yapı değildir” dedi.

“Hafter piyon”

Libya Bingazi Eski Başkonsolosu ise konuşmasında, “Libya’nın doğusunda mevlit dahi yasaklandı. Doğuda camiler Hafter güdümündeki güçlerin eline geçti. Hafter dış güçlerin piyonudur ve Türklere karşı olduğu açıktır. Doğu Libya’ya Türklerin girişini dahi yasakladılar. Misratalılara karşı etnik temizlik başlattılar” diye konuştu.