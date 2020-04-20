20.04.2020 - 18:21 |
Lider eş anlamlısı nedir? Lider kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
Pek çok eş anlamlısını bilmediğimiz kelime bulunuyor. Dilimize yabancı dillerden geçmiş ve günlük hayatta da oldukça fazla kullandığımız kelimeler bulunmaktadır. Dolayısıyla eş anlamlısını bilmediğimiz bu kelimeler üzerinden Türkçe sözlük gibi platformlar ile araştırma yapmaktayız. Günümüzde eş anlamlısı en fazla araştırılan kelimelerden birisi de lider kelimesidir. Peki, lider eş anlamlısı nedir? Lider kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte lider kelimesine dair bütün bilgileri sizler için derledik.
Dilimiz kelime dağarcığı bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla anlam pek çok kelimeler ile ifade edilir. Lider kelimesini günlük hayatta oldukça fazla kullanmaktayız. Dolayısıyla kelimenin eş anlamlısını bilmekte yarar var. Lider gerek internet ortamında gerekse farklı ortamlarda sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Lider kelimesinin kökeni İngilizcedir. Lider kelimesinin 4 tane eş anlamlı kelimesi bulunur.
Lider Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Lider kelimesinin eş anlamlısı, önder, reis, şef ve kösem kelimeleridir. Bu dört kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ayrıca bu kelimeleri de yine sıkça kullanmaktayız.
Lider Nedir?
Lider demek önder demektir. Bir grupta, toplulukta önder olan kimseye lider denilmektedir.
Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.