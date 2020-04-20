Lider eş anlamlısı nedir? Lider kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Dilimiz kelime dağarcığı bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla anlam pek çok kelimeler ile ifade edilir. Lider kelimesini günlük hayatta oldukça fazla kullanmaktayız. Dolayısıyla kelimenin eş anlamlısını bilmekte yarar var. Lider gerek internet ortamında gerekse farklı ortamlarda sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Lider kelimesinin kökeni İngilizcedir. Lider kelimesinin 4 tane eş anlamlı kelimesi bulunur.

Lider Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Lider kelimesinin eş anlamlısı, önder, reis, şef ve kösem kelimeleridir. Bu dört kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ayrıca bu kelimeleri de yine sıkça kullanmaktayız.

Lider Nedir?

Lider demek önder demektir. Bir grupta, toplulukta önder olan kimseye lider denilmektedir.