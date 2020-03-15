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15.03.2020 - 07:00 |

Life Solutions Hackathon’da ödüller sahipler buldu

Panasonic Life Solutions Türkiye ’nin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine destek olmak üzere, Idema iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Life Solutions Hackathon’ gerçekleştirildi.

Life Solutions Hackathon’da ödüller sahipler buldu

‘’Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’’ için insan hayatına değer katacak projelerin yer aldığı Life Solutions Hackathon’da birincilik ödülünü Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Ekarem, ikincilik ödülünü Mekathon, üçüncülük ödülünü ise Iceberg takımları kazandı.

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştıZonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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