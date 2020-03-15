Life Solutions Hackathon’da ödüller sahipler buldu

‘’Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’’ için insan hayatına değer katacak projelerin yer aldığı Life Solutions Hackathon’da birincilik ödülünü Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Ekarem, ikincilik ödülünü Mekathon, üçüncülük ödülünü ise Iceberg takımları kazandı.