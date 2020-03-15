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15.03.2020 - 07:00 |

Life Solutions Hackathon’da ödüller sahiplerini buldu

Panasonic Life Solutions Türkiye ’nin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine destek olmak üzere, Idema iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Life Solutions Hackathon’ gerçekleştirildi.

Life Solutions Hackathon’da ödüller sahiplerini buldu

‘’Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’’ için insan hayatına değer katacak projelerin yer aldığı Life Solutions Hackathon’da birincilik ödülünü Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Ekarem, ikincilik ödülünü Mekathon, üçüncülük ödülünü ise Iceberg takımları kazandı.

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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