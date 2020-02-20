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20.02.2020 - 22:02 | | DHA

Limanda önlem aldÄ±lar! Tam 100 ton...

BartÄ±n'Ä±n KurucaÅŸile ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda avlanan balÄ±kÃ§Ä±lar, akÅŸam saatlerinde tonlarca hamsi ile limana dÃ¶ndÃ¼. YaklaÅŸÄ±k 100 ton hamsi kamyonlarla Ã§evre illere gÃ¶nderildi.Â

Limanda önlem aldÄ±lar! Tam 100 ton...

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinden gelen 3 balÄ±kÃ§Ä± teknesi, KurucaÅŸile aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde aÄŸ attÄ±. BalÄ±kÃ§Ä±lar, akÅŸam tonlarca hamsi ile KurucaÅŸile LimanÄ±'na dÃ¶ndÃ¼. BalÄ±kÃ§Ä±lar, 3 tekne ileÂ avladÄ±klarÄ± yaklaÅŸÄ±k 100 ton hamsiyi 4 bin kasaya yerleÅŸtirdi. Hamsilerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ limanda kasalara konulup kamyonlara yÃ¼klenerek Ã§evre illere gÃ¶nderildi. Â Â 

KurucaÅŸile Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Zihni SayÄ±n, balÄ±kÃ§Ä± tekneleri ve kamyon yoÄŸunluÄŸu nedeniyle limanda belediye olarak Ã¶nlem aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu yÄ±l hamsinin az sayÄ±da olduÄŸunu ve limana getirilen hamsilerin kendilerini mutlu ettiÄŸini belirten SayÄ±n, "Belediye ekiplerimiz hem balÄ±kÃ§Ä± teknelerinin personeline hem de vatandaÅŸÄ±mÄ±za gerekli kolaylÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor" dedi.

TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçiÅŸinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çÄ±kan TIR yola devrildi. Ä°stanbul istikameti bir süre trafiÄŸe tamamen kapandÄ±.
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