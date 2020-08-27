Limanda tarihi kokain operasyonu

Şüpheli konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından burada hazır bekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince konteynerler açıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramalarda, konteynerlerin içinde bulunan ferrokrom cinsi eşya yüklü çuvallara siyah çantaların gizlendiği tespit edildi. Çuvallara saklanan toplam 20 çanta bulundukları yerden çıkarıldı.



Çantalar açıldığında paketlenmiş, toz halinde maddeye rastlandı. Söz konusu maddenin, uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizi sonucu kokain olduğu anlaşıldı. Tarihi operasyon sonucu toplam 500 pakette, piyasa değeri 216 milyon lira olan 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. l ANKARA Milliyet