Lisan Eş Anlamlısı Nedir? Lisan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede bazı kelimelerin eş anlamları bulunur. Bazıları kelimelerin de zıt anlamları bulunur. Lisan

kelimesinin eş anlamlısı sıkça araştırılmaktadır. Lisan kelimesinin kökeni Arapçadır. Lisan kelimesi

dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça dilinden geçen lisan kelimesi oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Lisan kelimesinin bir tane eş anlamlı kelimesi bulunur.

Lisan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Lisan kelimesinin eş anlamlısı dildir. Dil kelimesi lisan kelimesinin yerine kullanılabilir.

Lisan Nedir?

Lisan nedir sorusunun cevabı dildir. Dil kelimesi oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Dil kelimesinin yerine lisan kelimesi de yine kullanılabilir.