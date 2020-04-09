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09.04.2020 - 15:24 |

Lise öğrencilerine 490 soruluk destek paketi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencileri için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketinin bugün öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulduğunu duyurdu.﻿

Lise öğrencilerine 490 soruluk destek paketi

Uzaktan eğitim ile öğrencilere eğitim desteği vermeye devam edilirken, her gün bir yenilikle hizmet çeşitliliği de artırılıyor.

Bu kapsamda, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 sorudan oluşan Soru Destek Paketi yayımlandı.

Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden "http://odsgm.meb.gov.tr/" erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğrencilerimizin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Örneğin LGS'ye girecek 8'inci sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Önümüzdeki haftalarda yeni sürprizlerimizle bu desteklerin çeşitliliğini artıracağız."

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kameradaKayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuturken, inceleme yapan polis, yüzünde maske olan kadını her yerde arıyor.
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