Liseler -okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim 2020'de mi? Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, son dakika hangi liseler açılıyor, kaç dakika ders ve teneffüs olacak?

Koronavirüsten dolayı uzaktan eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgede, 4 lise türünde yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili ayrıntılar bulunuyor. Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacağı liseleri araştırmaya başladı. Liseler ne zaman açılacak, hangi liseler açılaca?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020? HANGİ LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

KAÇ DAKİKA DERS YAPILACAK?

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.