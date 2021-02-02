Liseler ne zaman açılacak 2021? Lise sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak, hangi konular olacak?

Liseler ne zaman açılacak 2021? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların faaliyet durumu ile ilgili bugün açıklama yaptı. Bakan Selçuk liseler ile ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk açıklaması sonrasında liselerin açılacağı tarih ve sınavlar merak konusu oldu. Peki liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk bugün şu açıklamayı yaptı; "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek"

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASILYAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." dedi.

LİSE SINAVLARI KONULARI NELER OLACAK?

Lise sınavları, 1 Kasım 2020’ye kadar olan ders konuları kapsamında yapılacak.