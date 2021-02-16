Liseler ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüz eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim köy okullarında ilk ve ortaokullarda başladı. Fakat kar yağışıbazı illerde yüz yüze eğitime engel oldu. Okullarda tamamen yüz yüze eğitime ne zamna geçileceği merak edilirken özellikle lise öğrencileri "Liseler ne zaman açılacak?" diye soruyor.

SON DAKİKA BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

(Okullar hangi koşullarda açılıyor?)

Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi. Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarta tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık

Öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak.