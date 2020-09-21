Liseler ne zaman açılıyor? MEB'den lise ve ortaokulların açılışı ile ilgili açıklama

Yüz yüze eğitim başladı. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan yeni öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüyor. 21 Eylül itibariyle anaokulu ve 1. sınıflar uyum haftasına geçti. Seyreltilmiş uygulamalarla anaokulu ve 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde eğitim görülecek.

Peki, lise ve ortaokullar için yeni bir karar alındı mı? Liselerde ve ortaokullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama...

LİSELER VE ORTAOKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."

.