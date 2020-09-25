Liseler ve ortaokullar için okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması

EBA ile uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İlk olarak anaokulu ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Liseler ve ortaokullar için ise tarihler merak konusu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

"Milli Eğitim Bakanı, Ziya öğretmen, bilim insanı olarak neyse onu söylüyorum. İki gün yetmez. Çok net söylüyorum 2 gün yetmez. Keşke hemen okulları açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne? Okulu açmak. Biz okulu açmak istiyoruz. Bizim asıl odaklandığımız yer burası. Okulları açtığımızda ne yapacağız? Buraya odaklandık. Ama dünyada ve Türkiye'de fiili durum var. Bize düşen sorumluluk nedir? Bunun da gereğini yap. Tam da onu yapıyoruz."

Çocukların okumayı öğrenmesine yönelik Selçuk, "Okumayla ilgili önemli olan şey okuduğunu anlama. Bizim üzerinde durduğumuz o. Yoksa okuma üstünde dursanız 2 aylık şeydir ve biz bunu yaparız. Veliler hiç endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüz yüze eğitimde 2. sınıflar ikinci sırada mı?" sorusu üzerine Selçuk, "Şu andaki çabamız o. En kısa zamanda. Önce gelenler küçük yaşlar." ifadesini kullandı. Selçuk, ikinci sınıf öğrencilerinin de seyreltilmiş eğitim alacağını belirtti.

BAKAN SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Selçuk, bazı Avrupa ülkelerinde okulların açıldığına dikkati çekerek "Bu da bir tercih. Türkiye ile benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını hemen alalım istemiyoruz. Bunu Bakanlık olarak da istemiyoruz. Kontrollü, aşama aşama, sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

LİSELER VE ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."