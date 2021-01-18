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18.01.2021 - 10:59 | | DHA

Liseli Ayşe 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Artvin’den aile ziyareti için Erzurum’a giden lise öğrencisi Ayşe Aykut (18), yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Tedavi altına alınan genç kız 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Liseli Ayşe 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Kaza, 8 Ocak'ta Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Faruk Köz yönetimindeki 34 AEC 286 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aykut'a çarptı. Kazada Ayşe Aykut yaralandı. Ambulansla götürüldüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Ayşe Aykut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

Artvin Yusufeli ilçesinde yaşayan Ayşe Aykut'un Şehit Salih Hüseyin Parça Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu, Aile ziyareti için Erzurum'a gittiği belirtildi.

Ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Ayşe Aykut’un cenazesi, bugün Yusufeli’nin Köprügören köyünde toprağa verilecek.

 

 

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