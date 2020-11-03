Liseli Gamze’nin şüpheli ölümü! İkinci Şule Çet vakası mı?

İddiaya göre, özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alındı, Kızılcahamam’daki otel lobisi atlatılarak, konaklaması için otel odasına götürüldü. Genç kız, olay günü sabah 08.00 sıralarında aşağıya düştüğü ihbarı üzerine ise hastaneye kaldırıldı. Oteldeki odada yapılan incelemeler sonucu alkol alındığı, odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu görüldü. Odadaki görüntünün ardından içeride bir arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, ilk ifadelerinde Açar’ın pencereden atlayarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü. Olayın yaşandığı otel görevlisi söz konusu odanın yıllık devre mülk olarak firmaya kiralandığını, genç kızın resepsiyondan gizli bir şekilde odaya çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi. Görevli, sabaha karşı gürültü üzerine dışarıya çıktıklarında Gamze’yi kanlar içinde gördüklerini, odada da eşyaların dağınık şekilde olduğunu belirtti.

‘Hayat doluydu’

Ailesine oldukça bağlı olduğu belirtilen Açar’ın ölümüyle ilgili baba Ferhat Açar’ın otel yetkililerinden ve şüphelilerden şikayetçi olduğu kaydedildi. Genç kızın arkadaşları ise, Açar’ın hayat dolu, idealleri olan biri olduğunu, olayın cinayet olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Açar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz’e götürüldü.