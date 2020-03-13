MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Liseli genç, kemerine delik açarken bacağından yaralandı!
ABONE OL
13.03.2020 - 14:54 | | DHA

Liseli genç, kemerine delik açarken bacağından yaralandı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesen liseli Tolunay D.(17), hastanede tedaviye alındı.

Liseli genç, kemerine delik açarken bacağından yaralandı!

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12’nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acil'e haber verdi.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tolunay D. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

Büyükçekmece’de faciadan saniyelerle kurtuluş kameradaBüyükçekmece’de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Akar açıkladı! Yürürlüğe girdi...

Son dakika! Bakan Akar açıkladı! Yürürlüğe girdi...

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Sıradaki Haber