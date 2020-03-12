12.03.2020 - 12:34 | | DHA
Liseli kız köprüden atlayıp intihara kalkıştı!
Samsun’da lise öğrencisi Ş.O. (17), Çarşamba Köprüsü'nden atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen genç kız, ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Ş.O., Çarşamba Köprüsü'nün korkuluklarından Yeşilırmak Nehri'ne atlayıp, intihara kalkıştı. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen liseli kız, ağır yaralandı. Ş.O.'nun atladığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle köprü ayağına inen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Ş.O.'yu bota alıp, kıyıya çıkardı.
Sağlık görevlileri, Ş.O.'yu ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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