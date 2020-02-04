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04.02.2020 - 11:34 | | DHA

Liseli kıza dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

Antalya’da, lise öğrencisi Nurcan D.'ın (16) elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan M.G., dün polis tarafından yakalandı. M.G.'nin, çantadaki 50 liranın bir bölümüyle baklava, geri kalanıyla uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı.

Liseli kıza dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

Olay, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi Nurcan D.'ın arkasından yaklaşan, siyah montlu bisikletli kişi, kız çocuğunun elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliyi bir süre takip eden D.z, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. D.'ın çantasında 2 arızalı telefon, öğrenci kimlik kartı ile 50 lira olduğu öğrenildi.

90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için 90 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelinin, çeşitli suçlardan aranan M.G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin sabit bir adresi olmadığını belirleyen ekipler, M.G.'yi dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.G. buradaki ifadesinde, çantadaki iki bozuk telefonu iki kişiye sattığını, çantadan çıkan 50 liranın bir bölümüyle baklava, kalanıyla da uyuşturucu madde aldığını söyledi. Çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu belirlenen M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

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