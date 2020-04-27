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27.04.2020 - 11:15 | | AA

Liseli kÄ±zdan 17 gündür haber alÄ±namÄ±yor!

Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esinde 17 gÃ¼n Ã¶nce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrÄ±lan 16 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisi kÄ±zdan haber alÄ±namÄ±yor.

Liseli kÄ±zdan 17 gündür haber alÄ±namÄ±yor!

KÃ¼tÃ¼kÃ§Ã¼ Mahallesi'nde anneannesi ile yaÅŸayan lise 2. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Hayriye Nur Ã–zyurt, 17 gÃ¼n Ã¶nce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrÄ±ldÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ±n eve dÃ¶nmemesi ve cep telefonuna ulaÅŸÄ±lmamasÄ± Ã¼zerine anneanne AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m, polise giderek kayÄ±p mÃ¼racaatÄ± yaptÄ±.

Liseli kÄ±zdan 17 gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namÄ±yor

"HAYATINDAN ENDÄ°ÅžE EDÄ°YORUZ"

AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â  torununun hayatÄ±ndanÂ  endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Torunu Hayriye Nur Ã–zyurt'un 8 yaÅŸÄ±ndan beri kendisiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PazarcÄ±lÄ±k yaparak geÃ§imimizi saÄŸlÄ±yoruz. Ben KOAHÂ  hastasÄ±yÄ±m. Torunum beni Ã§ok sever. Anadolu SaÄŸlÄ±k Meslek Lisesi 2. sÄ±nÄ±fÄ±naÂ  giden Hayriye hep bana, "Anneanne hemÅŸire olacaÄŸÄ±m. Seni tedavi edeceÄŸim.' derdi.ÂHaber vermeden hiÃ§bir yere gitmezdi." diye konuÅŸtu.

Torununun telefon kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesini isteyen AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â  "Kaybolmadan bir gÃ¼n Ã¶nce Hayriye'yi bir kadÄ±n cep telefonundan aradÄ±. TelefonÂ  konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan torunum Ã§ok aÄŸladÄ±. Niye aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda iseÂ  'AÄŸlayasÄ±m geldi.' diye geÃ§iÅŸtirdi. Sabah markete gidip dÃ¶nmeyince de poliseÂ  gidip kayÄ±p mÃ¼racaatÄ± yaptÄ±m. Bir daha ne haber ne de ses aldÄ±k. Ã‡ok zorÂ  durumdayÄ±m, bana yardÄ±m edin. Kolum kanadÄ±m kÄ±rÄ±ldÄ±. Torunum olmadanÂ  yaÅŸayamÄ±yorum, nefes alamÄ±yorum."

Ã–te yandan, ailenin kayÄ±p baÅŸvurusu Ã¼zerine polis ekiplerininÂ  baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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Fazla yolcu alan minibüs sürücüsü: SayamadÄ±m yolcularÄ±Ä°stanbul'da 4 günlük sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Pendik'te yapÄ±lan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kapasitenin yarÄ±sÄ±ndan çok yolcu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüldü. Ekipler denetimleri sÄ±rasÄ±nda fazla yolcu taÅŸÄ±yan minibüse cezai iÅŸlem uygulandÄ±. Bir minibüste 3 fazla yolcu çÄ±ktÄ±. Minibüsün ÅŸoförü, Özürlüler koltuÄŸuna da oturmuÅŸlar, sayamadÄ±m bir anda yola çÄ±ktÄ±m dedi.
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