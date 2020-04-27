Liseli kÄ±zdan 17 gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namÄ±yor

KÃ¼tÃ¼kÃ§Ã¼ Mahallesi'nde anneannesi ile yaÅŸayan lise 2. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Hayriye Nur Ã–zyurt, 17 gÃ¼n Ã¶nce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrÄ±ldÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ±n eve dÃ¶nmemesi ve cep telefonuna ulaÅŸÄ±lmamasÄ± Ã¼zerine anneanne AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m, polise giderek kayÄ±p mÃ¼racaatÄ± yaptÄ±.





"HAYATINDAN ENDÄ°ÅžE EDÄ°YORUZ"

AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â torununun hayatÄ±ndanÂ endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Torunu Hayriye Nur Ã–zyurt'un 8 yaÅŸÄ±ndan beri kendisiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PazarcÄ±lÄ±k yaparak geÃ§imimizi saÄŸlÄ±yoruz. Ben KOAHÂ hastasÄ±yÄ±m. Torunum beni Ã§ok sever. Anadolu SaÄŸlÄ±k Meslek Lisesi 2. sÄ±nÄ±fÄ±naÂ giden Hayriye hep bana, "Anneanne hemÅŸire olacaÄŸÄ±m. Seni tedavi edeceÄŸim.' derdi.ÂHaber vermeden hiÃ§bir yere gitmezdi." diye konuÅŸtu.

Torununun telefon kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesini isteyen AyÅŸe YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â "Kaybolmadan bir gÃ¼n Ã¶nce Hayriye'yi bir kadÄ±n cep telefonundan aradÄ±. TelefonÂ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan torunum Ã§ok aÄŸladÄ±. Niye aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda iseÂ 'AÄŸlayasÄ±m geldi.' diye geÃ§iÅŸtirdi. Sabah markete gidip dÃ¶nmeyince de poliseÂ gidip kayÄ±p mÃ¼racaatÄ± yaptÄ±m. Bir daha ne haber ne de ses aldÄ±k. Ã‡ok zorÂ durumdayÄ±m, bana yardÄ±m edin. Kolum kanadÄ±m kÄ±rÄ±ldÄ±. Torunum olmadanÂ yaÅŸayamÄ±yorum, nefes alamÄ±yorum."

Ã–te yandan, ailenin kayÄ±p baÅŸvurusu Ã¼zerine polis ekiplerininÂ baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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