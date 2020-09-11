MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Liverpool Belediye Başkanı tatil için Fethiye'yi seçti
ABONE OL
11.09.2020 - 20:12 | | AA

Liverpool Belediye Başkanı tatil için Fethiye'yi seçti

Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, tatil için Fethiye'ye geldi.

Liverpool Belediye Başkanı tatil için Fethiye'yi seçti
Dalaman Hava Limanında Fethiye Belediyesi yetkilileri tarafından karşılanan Anna Rothery, tatilini ilçede geçirecek.Rothery'in, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve turizm sektörünün yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi.Anna Rothery'nin ziyareti sırasında, Liverpool ile Fethiye'nin kardeş şehir olması, Liverpool bölgesinden Fethiye'ye daha çok turistin gelmesi için işbirliği yapılması gibi konular da değerlendirileceği bildirildi.
Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan İstanbul'daki corona virüs salgınıyla ilgili toplantı

Bakan Koca'dan İstanbul'daki corona virüs salgınıyla ilgili toplantı

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

KKTC'deki covid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

KKTC'deki covid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

Sıradaki Haber