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05.02.2021 - 18:01 | | DHA

Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti! 11 gün sonra acı haber

Bursa’da çıkan ve 20 saniye süren lodos 11 gün sonra can aldı. Uçan çatılardan kopan bir parçanın çarparak ağır yaralanan Kenan Özsoy (38), yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti! 11 gün sonra acı haber

Geçen 26 Ocak günü kentte etkili olan lodos fırtınasında, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. 19 araçta maddi hasara neden olan çatılardan kopan parçalardan biri Kenan Özsoy'a isabet etti. Ağır yaralanan Özsoy, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 11 gündür tedavi altında olan Özsoy, bu sabah hayatını kaybetti.

Drone ve cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde, 20 saniye süren fırtınada dükkanların önlerindeki malzemeler ile çatıların uçması yer almıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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