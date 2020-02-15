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15.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Lojman cinayetinin sanığı firar etti

Eski SHP Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün 24 Haziran 1991’de TBMM lojmanlarında öldürülmesine ilişkin davanın sanığı Abdullah Gökalp’in başka bir suçtan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Lojman cinayetinin sanığı firar etti

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatı ile sanık avukatı katıldı. Başka bir suçtan Bursa Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Gökalp ile SEGBİS üzerinden bağlantı kurulmak istendi. SEGBİS odasındaki görevliler, Gökalp’in açık cezaevinden ayrıldıktan sonra yeniden teslim olmadığını belirtti. Mahkeme, daha sonra Gürel Ö.’yü tanık sıfatıyla dinledi.

‘Ben azmettirmedim’

Olay tarihinde Ankara’da restoran işlettiğini anlatan tanık, sanık Gökalp’in daha önceki ifadesinde cinayeti kendisinin azmettirdiği yönündeki beyanını reddetti. Gürel Ö., “Ben Gökalp’i tanımıyorum. Cinayeti işleyip işlemediği konusunda bilgim yoktur. Cinayeti azmettirmem söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

 

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