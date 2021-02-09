MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lokantalar ne zaman açılacak? Hangi tarihte açılıyor?
ABONE OL
09.02.2021 - 09:31 |

Lokantalar ne zaman açılacak? Hangi tarihte açılıyor?

Koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor. Kısıtlamalardan en çok etkilenen kesim ise esnaflar olurken lokanta sahipleri iş yerlerinin ne zaman açılacağını sorguluyor. İşte konuya dair bilgiler...

Lokantalar ne zaman açılacak? Hangi tarihte açılıyor?

Koronavirüsten en çok muzdarip olan kesim esnaf oldu. Müşterilerini ağırlayamayan lokanta sahiplerinin ciroları düşerken binlerce kişi müjdeli bir haber bekliyor. Sık sık sorulan soru ise "Lokantalar ne zaman açılacak? Hangi tarihte açılıyor?" şeklinde...

LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine toplantısından sonra "Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

    Esenyurt'ta şok eden an! Bahçe kapısını çaldılarİstanbul Esenyurt'ta bir hırsız apartmanın bahçe kapısını çaldı. O anları güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinlerinden Yusuf Çiçek, yaşadıkları mahallede daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti için TIKLA! AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

    AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti için TIKLA! AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Liseler ne zaman açılacak? 9-10-12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Liseler ne zaman açılacak? 9-10-12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet