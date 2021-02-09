Koronavirüsten en çok muzdarip olan kesim esnaf oldu. Müşterilerini ağırlayamayan lokanta sahiplerinin ciroları düşerken binlerce kişi müjdeli bir haber bekliyor. Sık sık sorulan soru ise "Lokantalar ne zaman açılacak? Hangi tarihte açılıyor?" şeklinde...

LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine toplantısından sonra "Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.