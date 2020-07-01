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01.07.2020 - 12:08 | | DHA

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı.

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin verilmeyeceği kaydedildi. Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.

 

Bir anlık dalgınlık feci kazayla sonuçlandıBursa'da kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu; kamyonun kasasındaki forklifte çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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