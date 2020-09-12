LÖSANTE’nin yarısına ruhsat

Yapımı 2015 yılında tamamlanan ancak daha önce 75 yatağı için ruhsat verilen hastaneye ilişkin LÖSEV ve Bakanlık uzlaştı. Bakanlık, 400 yataklı LÖSANTE hastanesine 200 yatak için ruhsat verdi. LÖSEV kurucu başkanı ve LÖSANTE Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “Ülkemizin ilk, Avrupa’nın en donanımlı LÖSEV Sağlık Kenti ile LÖSANTE Hastanesi’ni tuğla tuğla yaptık ama açamadık. Yıllardır sabırla bekledik. Tam ruhsat alamadık ama epey yol aldık. Yakında geniş açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sürecek

Hastanenin 2015 yılında yapımının tamamlanmasının ardından ruhsatı tartışma konusu haline gelmişti. Sağlık Bakanlığı 400 yataklı hastanenin sadece 75 yatağı için ruhsat verirken; LÖSEV, yıllar içinde sabırla her bakanın kapısını çalarak, 400 yatak için görüşmeler yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSEV yetkilileri kabul etti. LÖSEV kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmeler meyvesini verdi. Bakanlık 200 yatak için ruhsatı verdi. Kaynaklar, geriye kalan 200 yatak için de mücadelenin ve görüşmelerin süreceğini belirtiyor.