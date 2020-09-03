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03.09.2020 - 21:36 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Lüks aracında 5 TL'ye karpuz satıyordu! Cezadan kaçamadı

Sosyal medyada paylaşmak için 1 milyon 500 bin liralık araçla 5 liraya karpuz satan İranlı fenomen cezayı yedi. Rakamları alt üst eden İranlı'ya 1228 lira para cezası verildi. Fenomenin aracına da 2 hafta trafikten men cezası verildi. Emniyette ifadesi alınan ve verdiği ifadede İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve bu videoyu da sosyal medyada paylaşmak amaçlı çektiğini beyan eden M.H.F. kesilen cezanın ardından aracına el konup salıverildi.

Lüks aracında 5 TL'ye karpuz satıyordu! Cezadan kaçamadı
FERİT ZENGİN İstanbul

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Çarşamba günü 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracında 5 liraya karpuz satan İran vatandaşı M.H.F. polis tarafından gözaltına alındı.

Ülkesinde internet fenomeni olduğunu ve olayı internet üzerinden görüntü paylaşımı yapmak için yaptığını ifade eden İranlı fenomenin lüks aracı 2 hafta süreyle trafikten men edilirken kendisine de 1228 lira para cezası kesildi.

Lüks aracında 5 TLye karpuz satıyordu Cezadan kaçamadı




OLAY

2 Eylül Çarşamba günü Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yolun kenarına çektiği 1 milyon 500 bin lira değerindeki Lamborghini marka lüks araçta 5 liraya karpuz satan şahıs vatandaşlar tarafından dikkat çekince haber olmuştu.

Medyada çıkan haberlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri Türkiye'de misafir konumunda bulunan ve gümrük geçişlerinde vergi vermeyen M serisi plakalı 07 MA 9278 plakalı aracın sürücüsünün İran vatandaşı M. H. F. olduğunu tespit etti..

Tespitin ardından adresine yapılan baskınla gözaltına  alınıp emniyete götürülen M. H. F. ’ye 2918 sayılı K.T.K 'nın Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine istinaden 1228 TL idari para cezası kesilip aracı 15 gün süreyle trafikten men edildi


Lüks aracında 5 TLye karpuz satıyordu Cezadan kaçamadı



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