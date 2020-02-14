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14.02.2020 - 09:45 | | DHA

Lüks cip takla attı! Yara almadan kurtuldu

İstanbul Ümraniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı.

Lüks cip takla attı! Yara almadan kurtuldu

Olay, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmet İ.'nin kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Cip, ters dönerek durabildi.

Çevredekiler tarafından cipten çıkarılan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Cip, vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltildi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü Mehmet İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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