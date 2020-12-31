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31.12.2020 - 09:59 | | DHA/İHA

Lüks cipiyle çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü

 Adana’da bir kadın sürücü elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüye çarptıktan sonra yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu
Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu
Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu
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Kaza Adana Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak (23) yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı lüks cip, Mücahitler Caddesi'nden ilerlerken caddeden karşıya geçmek isteyen Songül Yiğit'in (39) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ise yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI”

Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı. Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi'nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.

ANNESİNİN ARACINI GÖRÜNCE AĞLADI

Bu arada annesine araba çarptığını öğrenip olay yerine gelen Ali İlhami Yiğit (18) elektrikli bisikleti hasarlı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesinin durumunun ağır olduğunu düşünen Yiğit’i babası ve çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Yiğit bisikletin başında bir süre ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, görgü şahitlerinin ve kadın sürücünün ifadesini aldı.

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