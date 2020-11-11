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11.11.2020 - 10:11 | | DHA

Lüks otomobilden güpegündüz yapılan hırsızlık kamerada

İstanbul Bahçelievler'de otomobille iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 kişi, park halindeki lüks otomobilin camlarını kırdıktan sonra içine girerek, söktükleri bazı cihazlarını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, pazar günü saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan iş yerinin önünde meydana geldi. Otomobille iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 kişi, park halindeki lüks otomobile yöneldi. Şüphelilerden biri lüks otomobilin arka camını kırarak araçtan içeri girdi. Daha sonra otomobilin ön tarafına geçen şüpheli, aracın ön konsolunda bulunan gösterge ve elektronik cihazları söktü. Otomobilin içinden ve arka kapısından sökülen elektronik cihazları alan şüpheliler, geldikleri araca binerek uzaklaştı. Otomobilin camının kırıldığını gören mahalle sakinleri durumu araç sahibi Vedat Kılıç'a haber verdi. Otomobilinin yanına gelen Kılıç, arka kapının camının kırıldığını, ön konsoldaki gösterge ve elektronik cihazların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

"FİLM SEYREDER GİBİ SEYRETTİK"

Ticaretle uğraşan 52 yaşındaki otomobil sahibi Vedat Kılıç, "Büyük bir talihsizlik yaşadık. Dün sabah 09.30 sıralarında komşumuz aradı beni. Arabanıza hırsızın girdiğini ve hırsızların kaçarken gördüğünü söyledi. Ben de evim bir sokak arkada hemen çıkıp geldim. Aracımı bu halde gördüm. Güvenlik kameralarına baktığımda yaşanan olayı bir film seyreder gibi seyrettik. Araçla gelip önce tespit yapıyorlar. Daha sonra tekrardan gelerek bir kişi aracın arka camını kırıp içeri giriyor. Ön konsolda ne varsa alıp ikinci bir hırsızla araçlarına binip gidiyorlar. Güpegündüz çalıyorlar artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. 40 -50 bin liralık bir zararımız var. Polise haber verdik. Onlar da gelip gerekli incelemeleri yaptılar "dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde lüks otomobile yönelen şüphelilerden biri, aracın arka kapısının camını kırarak içeri giriyor. Daha sonra otomobilin ön tarafına geçen şüpheli, aracın ön konsolunda bulunan gösterge ve elektronik cihazları söküyor. Şüpheliler, elektronik cihazları alıp geldikleri araca binerek olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor.

Lüks otomobilden güpegündüz yapılan hırsızlık kamerada

Lüks otomobilden güpegündüz yapılan hırsızlık kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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