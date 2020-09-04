04.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Lüks otomobile karpuz yüzünden trafikten men
Beyoğlu’nda, karpuz satışı yapılan lüks otomobil, maksadın dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.
FERİT ZENGİN İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı’nda lüks otomobilde karpuz satışı yapan sürücünün İran vatandaşı M.H.F. olduğunu tespit etti. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek” maddesi gereğince bin 228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün emniyetteki ifadesinde, İran’da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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