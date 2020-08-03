Lüks otomobili çalıp sahibinden para isteyen şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de D.G. isimli kişinin evinden aracına ait kontak anahtarını alan şüpheliler evin önündeki lüks aracı çaldı.

Şüpheliler daha sonra D.G. ile irtibata geçerek Sancaktepe'de buluşup, aracı 25 bin lira karşılığında geri verdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerden Alpay İ. (19), dün Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.