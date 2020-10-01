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01.10.2020 - 09:57 | | DHA

Lüks pikapların farlarını böyle çaldılar

Adana’da 4 lüks pikabın farlarını çalıp satan 2 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Lüks pikapların farlarını böyle çaldılar

Edinilen bilgiye göre, pikapların sahipleri araçların farlarının çalınmasının ardından polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüpheli bir otomobili fark eden polis, otomobili takip ettiğinde bu şahısların pikapların farlarını çaldığını belirledi. İbrahim Ş. (42) ve Fırat Ö. (47) olduğu belirlenen zanlılar yapılan baskınla yakalandı.

Zanlılar farları çaldıklarını kabul edip yaklaşık 30 bin liraya sattıklarını söyledi. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Zanlıların farları çalma anları da saniye saniye görüntülendi.

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