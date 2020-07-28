Rezidansta mide bulandıran olay! Asansör bekleyen komşusuna cinsel taciz

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Kâğıthane'de bulunan bir rezidansta akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. Genç kadın kendi dairesine çıkmak için asansör beklediği sırada bulunduğu kattaki bir komşusu kapısını açıp genç kadına yönelik cinsel tacizde bulundu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kâğıthane'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. İlayda G., olay günü oturduğu daireye çıkmak için asansör bekliyordu. Asansör karşısındaki dairenin kapısı birden açıldı ve üzerinde siyah eşofman bulunan genç bir anda cinsel davranışlar sergilemeye başladı.

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Komşusunun yaptıkları karşısında korkuya kapılan genç kadın ise dairesine çıkıp polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Söz konusu daireye gelip ikamet eden şahsın ifadesini alan emniyet güçleri durumu savcılığa ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 yaşındaki V.Y., hakkında soruşturma başlatıldı.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan V.Y., olay günü akşam saatlerinde markete gidip geri döndüğünü, üzerinde eşofman olmadığını, pantolon ve montla dışarı çıktığını, genç kadının kendisini yanlış anladığını belirtti. Savcılık soruşturma sonunda V.Y., hakkında genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.