MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lüks rezidansta sır ölüm! Kapı arkadan kilitlenmiş
ABONE OL
01.10.2020 - 13:33 | | DHA

Lüks rezidansta sır ölüm! Kapı arkadan kilitlenmiş

Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde Şeyda Yılmaz'ın 8'inci kattan sarkma ve ardından  boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan M. D., ifadesinde, "Arkadaşım E. A’, çıktıktan sonra Şeyda Yılmaz'ın kapıyı arkadan kilitlediğini duyduğunu söylemişti" demişti.  Yapılan araştırmada kapının arkadan kilitli olduğu da belirlendi.

Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı
Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı
Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde lüks bir sitede 17 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8’nci katından düştüğünü  belirledi. Bunun üzerine ofis olarak kullanılan dairenin sahibi  M. D., gözaltına alınmıştı. 

M.D  ifadesinde, “Ataşehir’de bulunan bir restoranta gittiğimde arkadaşım E. A.,’yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda’ya arkadaşın kalktı ‘alkollüsün’ istersen sende kalk dedik. Bize 'hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda’nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine ben direksiyona geçtim. Önce E.A'nın bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E.A  ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E.A  kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E.A onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra “Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda’ya markete gidiyorum dedim bilgin olsun  diyerek çıktı. Bu sırada Şeyda’nın bulunduğu odanın kapısını arkadan kilitlediğini duydum” demişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yine şüpheli ölüm, yine aynı soru: Atladı mı, atıldı mı?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde dikkat çekici detaylar

POLİS TUTANAKLARI İFADEYİ DOĞRULADI

Olay sonrası ofise çıkan ve Şeyda Yılmaz’ın bulunduğu odaya girmek isteyen polisler, kapının kilitli olduğunu gördü. Olay yerine gelen çilingirle açılan kapının arkadan kilitlendiği de tespit edilerek, polis tutanaklarına geçti. Bu arada polisin incelediği sitenin güvenlik kameralarında Şeyda Yılmaz’ın 8’nci kattaki ofisin penceresinden önce sarkması ve ardınan boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. İntihar olasılığının da değerlendirildiğini belirten yetkililer, otopsi raporunun beklendiğini söylediler.

TELEFONU ARACINDA BULUNDU

Öte yandan olay günü aşırı alkollü olduğu iddia edilen Şeyda Yılmaz’ın cep telefonu da aracında bulundu. İki şüphelinin telefonu gibi Yılmaz’ın da telefonunun incelemeye alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.D ve E:A ifadelerinin ardından ‘İntihara yönlendirme’ iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiş,  sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

    MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

    İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

    Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

    Sıradaki Haber