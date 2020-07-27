27.07.2020 - 09:55 | | DHA
Lüks villa önünde dehşet! Öldürüldüğünü gördü, gözyaşlarını tutamadı
Sarıyer'de bir kişi, eşini diz kapağından ısıran 'Nero' isimli köpeği silahla ateş ederek öldürdü. Köpeğin öldüğünü gören bakıcısı ise gözyaşlarını tutamadı. Şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi "Nero" isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.'ye seslendi.
Eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti. Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A'yı çevredeki bir hastaneye götürdü.
Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu.
Köpeğin bakıcısı ise polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. A.E.'yi gözaltına alan polisin olay ilgili çalışması sürüyor.
Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.