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22.08.2020 - 12:28 | | DHA

Lüks villada şüpheli ölüm

Gaziantep'te, iş adamı Ahmet Ş.’ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu hizmetçi Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.

Lüks villada şüpheli ölüm

Olay, dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki villa sitede yaşandı. İş adamı Ahmet Ş.’ye ait villada çalışan Nepal uyruklu hizmetçi Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  

Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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