Lüks villada vahşet!



Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants'tan bir süredir haber alamayan komşuları meraklanıp, sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma içeri girdiğinde, Baransel ile Bants'ın kanlar içinde cansız bedenini buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, villa ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından 2 kişinin cesedini otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için araştırma başlatıldı.