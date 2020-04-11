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11.04.2020 - 21:25 | | DHA

Lüks villaya kumarhane baskını! Hem para cezası hem karantina

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Baskında kumar oynayan 10 kişiye de idari yaptırım cezası verildi.

Lüks villaya kumarhane baskını! Hem para cezası hem karantina

Jandarma ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 10 kişinin villaya girdiğini gören jandarma ekipleri  operasyon düzenledi. Gece saatlerinde yapılan baskında villanın tamamen kumarhaneye çevrildiği ortaya çıktı. Kumar oynatan 1'i kadın 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye de idari yaptırım cezası uygulandı.

Lüks villaya kumarhane baskını Hem para cezası hem karantina

Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece idari ceza parası kesilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, koronavirüs salgınını hiçe sayarak sosyal mesafeyi korumayan 10 kişinin evlerinde karantinaya alındığı da bildirildi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktıOrta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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