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24.07.2020 - 10:12 | | DHA

Lüks yat alev alev yandı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde karaya çekilen lüks yat, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Lüks yat alev alev yandı!

Gemlik ilçesinde, tamir ve satış için karaya çekilen 'Speedy' isimli lüks yatta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Lüks yatın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

Yüz binler Ayasofya'ya akın ediyorVatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek, cuma namazı kılmak için arasta pazarı tarafındaki güvenlik kontrol noktasında ellerinde seccadelerle beklemeye başladı.
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