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07.03.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM

M4’te sessizlik M5’te devriye

Mutabakat uyarınca 15 Mart tarihinde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye atması beklenen kritik öneme sahip M4 karayolunda da sessizlik hakim oldu.

M4’te sessizlik M5’te devriye
ÜNAL ÇAM

Milliyet’in görüntülediği yol boyunca savaş uçaklarının bıraktığı bombaların izleri görüldü. Araç trafiğine de rastlanmayan bölgede anlaşma öncesi sürekli uçuş yapan savaş uçaklarının da uçuş gerçekleştirmediği gözlendi. Rejimin kontrolündeki M5 otoyolunda ise dün TSK’ya ait bir zırhlı araç ile Rusya’ya ait bir zırhlı aracın devriye faaliyeti dikkat çekti.

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