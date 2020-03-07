07.03.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM
M4’te sessizlik M5’te devriye
Mutabakat uyarınca 15 Mart tarihinde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye atması beklenen kritik öneme sahip M4 karayolunda da sessizlik hakim oldu.
ÜNAL ÇAM
Milliyet’in görüntülediği yol boyunca savaş uçaklarının bıraktığı bombaların izleri görüldü. Araç trafiğine de rastlanmayan bölgede anlaşma öncesi sürekli uçuş yapan savaş uçaklarının da uçuş gerçekleştirmediği gözlendi. Rejimin kontrolündeki M5 otoyolunda ise dün TSK’ya ait bir zırhlı araç ile Rusya’ya ait bir zırhlı aracın devriye faaliyeti dikkat çekti.