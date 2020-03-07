M4’te sessizlik M5’te devriye

Milliyet’in görüntülediği yol boyunca savaş uçaklarının bıraktığı bombaların izleri görüldü. Araç trafiğine de rastlanmayan bölgede anlaşma öncesi sürekli uçuş yapan savaş uçaklarının da uçuş gerçekleştirmediği gözlendi. Rejimin kontrolündeki M5 otoyolunda ise dün TSK’ya ait bir zırhlı araç ile Rusya’ya ait bir zırhlı aracın devriye faaliyeti dikkat çekti.