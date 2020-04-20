Macera Eş Anlamlısı Nedir? Macera Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Dilimizi iyi konuşmak ve öğrencilerin kendilerini iyi ifade edebilmesini sağlamak için eş anlamlıkelimelerin kullanımı oldukça önemlidir. Macera kelimesinin doğru yazılışı ve eş anlamlı kelimesi merak edilmektedir. Macera kelimesinin eş anlamlılarına TDK sözlüğünde yer verilmektedir. Peki, macera eş anlamlısı nedir? Macera kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.
Dilimizde çok sık kullanılan eş anlamlı kelimeler, Türkçeyi zengin bir dil olarak göstermektedir.
Neredeyse bütün kelimelerin eş anlamlısı vardır. Macera kelimesinin eş anlamlısı, serüvendir.
Macera Eş Anlamlısı Nedir?
Macera kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Soruları, en sık sorulan sorulardandır. Macera
kelimesinin eş anlamlısı olan kelime, serüvendir. Macera kelimesi yerine serüven kelimesinin
kullanılması, anlamı bozmamaktadır. Serüven kelimesinin kullanıldığı cümlelerde de kastedilen macera kelimesidir.
Macera Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Macera kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler arasında serüven, avantür ve sergüzeşt kelimeleri
vardır. Macera kelimesinin en sık kullanılan eş anlamı serüven kelimesidir. Sergüzeşt ve avantür
kelimeleri daha çok eski Türkçede kullanıldığından, günümüzde kullanım yaygınlığı oldukça azdır.
Macera kelimesi yerine hangisi kullanırsa kullanılsın, anlam aynı kalmaktadır. Yazılışları farklı olsa da serüven, avantür ve sergüzeşt, macera kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.