Macera Eş Anlamlısı Nedir? Macera Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde çok sık kullanılan eş anlamlı kelimeler, Türkçeyi zengin bir dil olarak göstermektedir.

Neredeyse bütün kelimelerin eş anlamlısı vardır. Macera kelimesinin eş anlamlısı, serüvendir.

Macera Eş Anlamlısı Nedir?

Macera kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Soruları, en sık sorulan sorulardandır. Macera

kelimesinin eş anlamlısı olan kelime, serüvendir. Macera kelimesi yerine serüven kelimesinin

kullanılması, anlamı bozmamaktadır. Serüven kelimesinin kullanıldığı cümlelerde de kastedilen macera kelimesidir.

Macera Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Macera kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler arasında serüven, avantür ve sergüzeşt kelimeleri

vardır. Macera kelimesinin en sık kullanılan eş anlamı serüven kelimesidir. Sergüzeşt ve avantür

kelimeleri daha çok eski Türkçede kullanıldığından, günümüzde kullanım yaygınlığı oldukça azdır.

Macera kelimesi yerine hangisi kullanırsa kullanılsın, anlam aynı kalmaktadır. Yazılışları farklı olsa da serüven, avantür ve sergüzeşt, macera kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.