31.07.2020 - 21:33 | | DHA
Maçka Parkı'nda bayram yoğunluğu! Soluğu orada aldılar
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar nedeniyle Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte parklara akın etti. Bayramı İstanbul'da geçiren ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda hareketliliğine neden oldu.
Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde otururken bazı vatandaşlar ise parkta yürüyüş yaptı. Maske takmayan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.