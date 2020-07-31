MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maçka Parkı'nda bayram yoğunluğu! Soluğu orada aldılar
ABONE OL
31.07.2020 - 21:33 | | DHA

Maçka Parkı'nda bayram yoğunluğu! Soluğu orada aldılar

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar nedeniyle Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Maçka Parkı'nda bayram yoğunluğu! Soluğu orada aldılar

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte parklara akın etti. Bayramı İstanbul'da geçiren ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda hareketliliğine neden oldu.

Maçka Parkında bayram yoğunluğu Soluğu orada aldılar



Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde otururken bazı vatandaşlar ise parkta yürüyüş yaptı. Maske takmayan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. 

Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca kritik 5 ili açıkladı: Artış var!

Son dakika... Bakan Koca kritik 5 ili açıkladı: Artış var!

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Sıradaki Haber