Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası'nda corona virüs yok mu?

Mada Adası nerede? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Mada Adası'na ulaşım kayıklarla sağlanıyor. Bugüne kadar ada sakinlerinde corona virüs hastalığı görülmedi.Peki Mada Adası nerede, hangi şehirde? İşte detaylar...

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor.

Mada'ya ulaşım, hemen her ailede bulunan kayıklarla sağlanıyor. Adaya gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor.

Bu nedenle yıllardır çok fazla kişinin uğramadığı adanın sakinleri, Kovid-19'un ardından giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla hastalıktan tamamen izole hayat sürmeye başladı.

MADA ADASI NEREDE?

Mada Adası veya diğer adıyla Kazak Adası, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinin Gedikli Köyü'ne bağlı olan ve Beyşehir Gölü üzerinde bulunan en büyük ada.

Mada Adası, Beyşehir Gölü'nde bulunan 32 adanın en büyüğü olup, 822 hektar büyüklüğündedir. İlçe merkezine (Şarkikaraağaç'a) uzaklığı yaklaşık 35 km'dir. Ayrıca ada; Beyşehir Gölü'nde Isparta'ya bağlı olan tek ada olup, gölde yerleşim bulunan tek adadır. Adanın kara ile bağlantısı; mahallesi olduğu Gedikli köyüyledir. Köy ile ada arasında yaklaşık 700 m'lik bir mesafe bulunmaktadır. Mada'ya ulaşım, sal ve balıkçı kayıklarıyla sağlanmaktadır. Kış aylarında ada ile kara arasında kalan bölgenin buz tutmasıyla ulaşımda çeşitli aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu konu zaman zaman Türkiye ulusal medyasında da yer bulmakta, adanın konumu National Geographic gibi dergiler ve belgesel yapımcılarının dikkatini çekmektedir. Mada Adası'yla ilgili olarak hazırlanan Mada adlı belgesel. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinci olmayı başarmıştır. Mada Adası'nın ulaşım sorununu çözmek için; ada ve Gedikli Köyü arasına bir köprü yapılması planlanmaktadır