MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
ABONE OL
23.08.2020 - 16:30 | | İHA

Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen genç, kendisine zarar verdikten sonra evin tüm camlarını kırıp, eşyalara zarar verdi, ardından da kolonyayla evi yakmaya kalkıştı. Evden kaçan aile canını zor kurtarırken, öfkeli baba, “Burayı yakmaya başladı. Annesi de canını zor kurtardı. Bu uyuşturucu madde nasıl bir maddeyse hiçbir şey hatırlamıyor, vuruyor, kırıyor. Gelen giden herkese küfür ediyor. Hayatımızdan bezdik, yeter” dedi.

Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı

Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cengiz T.’ye (60) ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Umut T. (35) sinir krizi geçirip ev eşyalarına ve kendisine zarar vermeye başladı. Babasıyla tartışan Umut T., ailesini evden kovup kapıları kilitledikten sonra kolonyayla evi ateşe vermeye çalıştı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Umut T. ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, baba ile oğlu arasında sözlü tartışma yaşandı. Baba ile oğlu birbirlerine öfke kusarken, sinir krizi geçiren anneyi çevredeki komşuları sakinleştirdi. Evin terasına çıkartılan genç adam polise de güçlük yaşattı. Kelepçelenen Umut T. ambulansa bindirilerek tedavi için polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

“HAYATIMIZDAN BEZDİK, YETER”

Evin içerisinde kırılmadık eşya kalmadığını belirten baba Cengiz T, oğlunun 20 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek, “Olmaz olsun 20 yıldır çekiyorum. Madde kullanıyor. Ben çalışıyorum o yiyor. Kendini kesti doğradı, asacak, asmıyor da, bıktık. Her gün bize zarar veriyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Gelene gidene küfrediyor. Ağzımızı açıp konuşamıyoruz. Evde rehin kaldık. Buna bir çözüm bulunsun. Ya da biz evi terk edip gidelim. Hayatımızdan bezdik, yeter. Bir gün gülmeyecek miyiz? Eve gelmediğimiz gün evden bir şeyler alıp götürüyor ve satıyor. Bizi perişan ediyor” dedi.

Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı





“ANNESİ CANINI ZOR KURTARDI”

Bu yüzden yüklü borca girdiklerini anlatan Cengiz T., “Evden bir şey götürüp satmaması için yine borç buluyoruz etraftan, ona harçlık veriyoruz. Baş edemiyoruz artık. Şu anda 35 yaşında ama biz çok yorulduk. Tükendik. Annesi şeker hastası. Evden kaçmak zorunda kaldık. Annesi de canını zor kurtardı. Burayı yakmaya başladı. Devletten yardım istiyorum. Bunu alsınlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bu uyuşturucu madde nasıl bir maddeyse hiçbir şey hatırlamıyor, vuruyor, kırıyor. Gelen giden herkese küfür ediyor. Yapmadığı bir şey yok. Topluma, gelen arabalara saldırıyor” ifadelerini kullandı.

Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı

Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelimSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haliç'te korku dolu anlar! Fotoğraf çekerken boğuluyordu

Haliç'te korku dolu anlar! Fotoğraf çekerken boğuluyordu

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Süper Loto ne zaman, saat kaçta? Süper Loto çekilişi 23 Ağustos 2020

Süper Loto ne zaman, saat kaçta? Süper Loto çekilişi 23 Ağustos 2020

Sıradaki Haber