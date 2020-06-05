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05.06.2020 - 14:44 | | DHA

Maddi hasarlı kazanın ardından araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, otoyolda yaptıkları hasarlı kaza nedeniyle araçlarından inenlere otomobil çarptı. Kazada 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Maddi hasarlı kazanın ardından araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Erkan Serbes (38) idaresindeki 34 TB 9196 plakalı kamyonet ile 63 MA 6496 plakalı Hüsam Elşellal kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından 2 sürücü ile beraberindekiler, hasara bakmak için araçlarından indi. Ancak arkadan gelen Enis Göçer'in idaresindeki 41 EG 046 plakalı otomobil, kalabalığın arasında daldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maddi hasarlı kazanın ardından araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı

Dövüşen köpekleri ayırmak için canını hiçe saydıŞanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.
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